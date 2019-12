Tientallen doden door brand in fabriek New Delhi

Zeker vijftig mensen konden uit het pand worden gered, meldt de Times of India. Ⓒ Reuters

NEW DELHI - Zeker 43 mensen zijn zondag om het leven gekomen door een brand in een fabriek in de Indiase hoofdstad New Delhi. Regeringswoordvoerders zeiden dat de meeste slachtoffers arbeiders zijn. Zij lagen in de fabriek te slapen toen de brand uitbrak.