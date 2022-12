OORLOG IN OEKRAÏNE Dag 311 van de invasie LIVE | Dode en gewonden door nieuwe raketaanvallen op Oekraïne

Ⓒ REUTERS

De winter in Oekraïne speelt een steeds grotere rol in de strijd, waardoor het front nog weinig lijkt te bewegen. Maar dat betekent niet dat er niet meer gevochten wordt. Rond Bachmoet is de strijd nog heftig en het bevrijde Cherson wordt bijna dagelijks onder vuur genomen. Intussen lijken vredesbesprekingen geen stap dichterbij te komen. Volg hier de laatste ontwikkelingen.