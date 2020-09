ESA: meteoriet vloog rakelings over Noord-Nederland

Volgens ESA komt het slechts enkele keren per jaar voor dat een brandende ruimtesteen zo duidelijk is vastgelegd. Ook bijzonder is dat de meteoriet weet te ontsnappen aan de atmosfeer van de aarde die er normaal voor zorgt dat het puin opbrandt. De organisatie vermoedt dat het gesteente niet lang genoeg in de atmosfeer vloog om op te branden.

Het ruimteobject werd gespot door camera’s van het Global Meteor Network, een project dat tot doel heeft om verspreid over de wereld met camera’s het publiek te voorzien van waarschuwingen, en een beeld te geven hoe meteorieten rond de aarde bewegen.

De grootte en herkomst van de ruimtesteen is nog niet onbekend.