Ruzie Bij1 ettert door: ook lijsttrekker Amsterdam-Zuidoost stapt op

„Ik ga verder als Lijst Marshall”, meldt Marshall. Ze blijft wel Vayhishta Miskin steunen. De Bij1-politicus die in het stadsdeelbestuur van Zuidoost zit.

Binnen de Amsterdamse afdeling van Bij1 is het al lang onrustig. Een landelijke conflict etterde lokaal door. Over en weer is inmiddels met veel modder gegooid over een giftige werksfeer en intern racisme. Voorzitter Voorzitter Jursica Mills schreef in haar afscheidsbrief aan de leden dat de partij „vol is van toxiciteit, vriendjespolitiek en tegenstrijdigheden.”

Waarom Neumine Marshall nu uit de partij stapt, wordt niet duidelijk uit de verklaring. Maar in de wandelgangen klinkt dat ook aan dit besluit een ’toxische cultuur’ ten grondslag ligt.

Marshall wil niet ingaan op vragen van De Telegraaf.