Rode potlood typeert angst voor ict bij rijk

Dus stemmen we nu weer met een achterhaald rood potlood, zegt Sylvia Roelofs, directeur van brancheorganisatie ICT-Office namens de sector met €30 miljard omzet.

De iPhone veranderde in enkele jaren de wereld. Dat kan ict ook bij de overheid doen, stelt Roelofs, die laatst met staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid) en haar ambtenaren dineerde.

„Ik kreeg niet het idee”, zegt zij, „dat de mensen die erover gaan énig idee hebben van wat ict de zorg kan besparen. Het is kennisgebrek, men luistert niet. Bewezen buitenlandse praktijken om zorg goedkoper te maken met digitale hulp – zodat iemand niet voor alles in een busje naar de arts hoeft en thuis op de pc vragen kan stellen – worden genegeerd”, zegt zij fel. „Er is bij alle partijen gebrek aan visie en durf om als Nederland te leiden.”

Nederland wil in de top 5 van digitaal slimste landen komen. Het staat tiende. Ict maakt efficiënter, zo heeft de Belastingdienst bewezen. Staatssecretaris De Jager liet aangiften verregaand digitaliseren en geldt als voorbeeld. Samen met het Kadaster, Sociale Verzekeringsbank en de Rijksdienst voor het wegverkeer zijn het „uitzonderingen, helaas”, zegt Roelofs namens de branchegroep met 550 bedrijven zoals IBM en HP. „De beveiliging tegen cybercriminaliteit is goed opgepakt, maar hoe ict, zoals in de VS, voor groei van het bedrijfsleven kan zorgen, daarover hoor je partijen nauwelijks.”

Kritiek die wordt gedeeld door de Waag Society, het digitale kennisinstituut. „Politieke partijen zien ict als de loodgieter die problemen oplost. Niet als het middel om Nederland structureel te vernieuwen”, zegt directeur Marleen Stikker.

Roelofs verwijst graag naar president Obama, die de technologiesector met topmannen als de inmiddels overleden Steve Jobs (Apple), Mark Zuckerberg (Facebook) en Eric Schmidt (Google) om advies vroeg. De ict-sector jaagt die economie aan. „Er is in Nederland een totaal gebrek aan samenwerking van de overheid met de markt als het om visionaire projecten gaat.”

Het rode potlood bij verkiezingen is er echter niet voor niks. De elektronische stemcomputer bleek te hacken. Roelofs: „Absoluut fout. Maar in plaats dat de overheid na dat echec met het bedrijfsleven om tafel gaat om de fouten te herstellen, risico’s meer bij bedrijven te leggen en door te gaan, zoals in andere landen, verstijft de Nederlandse politiek van angst. Dan verdwijnt digitalisering en gaan we terug op het pótlood. Net zoals met het elektronische patientendossier”, vult ze aan. „Dat werkt al in het buitenland – hier is het afgeblazen omdat het niet veilig zou zijn. Ze pakken hier het probleem daarna niet bij de horens, maar trekken zich angstig terug.”

Lees vandaag het complete verhaal in De Telegraaf.