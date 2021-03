Amsterdam plant megawindturbines na protest in andere stadsdelen

Donderdag maakte de gemeente Amsterdam bekend dat zij het aantal ’zoekgebieden’ gaat terugbrengen. Er wordt nu met prioriteit gekeken naar plaatsing van turbines in het Westelijk Havengebied, de Noorder-IJplas, rond de A10 in Noord, rond Weesperkarspel en knooppunt Holendrecht, zo is aan de gemeenteraadsleden gemeld.

Wel zijn de Amstelscheg, Gaasperplas, Zeeburgereiland, IJburg-Baai, en IJburg-Diemerpark als ’extra zoekgebieden’ opgenomen. Dit betekent dat de gemeente naar deze gebieden en in Landelijk Noord gaat kijken als er in het Westelijk Haven-gebied, de Noorder-IJplas en rond de A10 in Noord niet genoeg elektriciteit kan worden opgewekt.

Niet gehoord

Protestgroep Windalarm, die zich wekenlang volop verzette, zegt verheugd te zijn dat een deel van het zoekgebied IJburg en Zeeburgereiland is geschrapt. „Tegelijkertijd voelt de actiegroep zich absoluut niet gehoord in haar argumentatie. Windturbines van 150 tot 200 meter zijn zware industrie die niet thuis horen in de buurt van woningen”, stellen zij.

Een woordvoerder van die groep zegt dat de minder weerbare wijken zoals die bij Amsterdam Noord, Zuidoost en Geuzeveld Slotermeer nu alsnog de dupe worden. „Ook in deze zoekgebieden is er volgens onderzoek van de gemeente geen draagvlak. Het is onbegrijpelijk waarom deze wijken dan wel gehandhaafd blijven. Ook bij IJburg blijft het zoekgebied bij Strandeiland en Buiteneiland gehandhaafd. Daar staan nog duizenden huizen in de planning en de turbines komen midden in een belangrijk vogeltrekgebied.”

Overlast

Windalarm stekt dat de verspreiding van de turbines over de hele stad „zal leiden tot maximalisatie van overlast. Dat is onverantwoord ruimtelijke ordeningsbeleid.” Zij wijzen erop dat de Nederlandse geluidsnormen behoren tot de laagste in Europa. Daarom pleiten ze voor een afstandsnorm van 1500 meter (10 keer de tiphoogte van een windturbine) bij huizen en het uitsluiten van plaatsing van windturbines bij bewoners en in natuurgebieden.

Volgens wethouder Van Doorninck moet in de strijd tegen klimaatverandering echter veel meer schone energie worden opgewekt, ook met windmolens rond de stad. „Als stad willen we daar onze verantwoordelijkheid in nemen, door ook binnen onze stadsgrenzen te zoeken naar de meest geschikte plekken voor nieuwe windmolens. We hebben gekeken naar de mogelijkheden en het draagvlak, en op basis daarvan hebben we nieuwe zoekgebieden vastgesteld. De zorgen die bewoners in de omgeving van de zoekgebieden hebben over geluid, zicht, gezondheid, en de effecten op de natuur heb ik heel goed gehoord. Ik kan niet beloven dat niemand iets van de windmolens gaat merken. Maar ik beloof er alles aan te doen om, gegeven de ambitie, de effecten zo beperkt mogelijk te houden.”