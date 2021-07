Venlo beboet ramptoeristen die over demontabele schotten hangen

„Je brengt daarmee niet alleen jezelf in gevaar”, zei hij. „Wat veel erger is, je brengt het hele achterland en de levens van duizenden mensen zodoende in gevaar.”

Hij toonde zich ook bezorgd over de overlast die ramptoeristen op dijken veroorzaken en de risico’s die zij zelf daarbij nemen. „Er lopen erg veel kijkers op de dijken. Je ziet er families met kinderen rondlopen. Levensgevaarlijk! Zo’n dijk raakt verzadigd en kan bezwijken.” Hij deed een dringende oproep aan mensen om van de dijken weg te blijven.

Voorzitter Antoin Scholten van de Veiligheidsregio Limburg-Noord vulde aan dat mensen sowieso uit de buurt van het water moeten blijven. De Maas is momenteel een snel stromende rivier en dus gevaarlijk. Hij riep met name mensen van buiten de provincie op om niet naar Limburg te komen om naar het hoogwater te kijken. Ze lopen de hulpverleners in de weg. Een hotel vinden ze hier niet meer. „De hotels zitten vol met hulpverleners en evacués”, zei hij. Scholten riep toeristen op om volgende week terug te komen, om te helpen met opruimen. „Je krijgt er dan een stuk vlaai bij.”