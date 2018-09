Arbiters Nijhuis en Makkelie Europa in

Ook arbiter Danny Makkelie is door de UEFA aangesteld voor een duel in de Europa League. Hij leidt de ontmoeting tussen Sparta Praag en Hapoel Kiryat Shmona FC uit Israël. Hij mag voor de 4e keer uitkomen in het toernooi waarin ook PSV en FC Twente nog actief zijn.

