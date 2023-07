Franse burgemeesters protesteren met burgers tegen geweld

Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin woonde de demonstratie in Reims bij. Hij sprak er met onder anderen winkeliers van wie winkels geplunderd en verwoest zijn. De relschoppers die ’s nachts brand stichten en plunderen zijn over het algemeen hooguit 18 jaar oud volgens cijfers van overheden.

Voor het gemeentehuis van Nanterre bij Parijs dankte burgemeester Patrick Jarry iedereen die is betrokken bij het stoppen van het geweld. „Ouders, onderwijzers, verenigingsactivisten, hulpverleners, politie en brandweer.” Volgens Jarry waren er in de nacht van zondag op maandag nauwelijks incidenten en is de toestand gekalmeerd. De onlusten begonnen een week geleden in Nenterre na de dood van een 17-jarige jongen die weigerde gehoor te geven aan instructies van twee motoragenten en door een agent werd beschoten. De agent wordt verdacht van doodslag. Een actie voor steun aan de agent en zijn gezin heeft al 1 miljoen euro opgeleverd, schrijven Franse media.

Burgemeester breekt scheenbeen bij vluchtpoging

Burgemeesters hadden opgeroepen tot protest bij de gemeentehuizen na een aanval op een woning van een burgemeester in een zuidelijke voorstad van Parijs, L’Haÿ-les-Roses. In de nacht van zaterdag op zondag probeerden aanvallers onder meer de woning van de burgemeester, waar diens vrouw en twee kinderen lagen te slapen, in brand te steken. De burgemeester zat op dat moment vanwege de onlusten in het gemeentehuis. Op de vlucht voor het vuur en de aanvallers werd de vrouw met vuurwerk beschoten. Ze heeft haar scheenbeen gebroken en een van de kinderen raakte ook gewond. De politie is een onderzoek begonnen naar poging tot moord.

In L’Haÿ-les-Roses kwamen zo’n vijfhonderd inwoners samen. De burgemeester Vincent Jeanbrun werd toegejuicht door de menigte. Hij dankte daarna de mensen voor alle lieve berichten die hij en zijn familie hadden gehad, voor wie de afgelopen dagen erg zwaar waren geweest. Volgens Jeanbrun wordt de democratie aangevallen en moet de meerderheid zich nu uitspreken. „Genoeg is genoeg!”

De aanval heeft het land diep geschokt. De vereniging van burgemeesters heeft gemeld dat sinds de onlusten dinsdag begonnen 150 gemeentehuizen of panden van gemeenten zijn aangevallen, een primeur volgens de vereniging. In totaal zijn naar schatting duizend panden verwoest, 5000 voertuigen in brand gestoken en meer dan 3100 relschoppers opgepakt. De nacht van zondag op maandag was de eerste relatief kalme nacht sinds 28 juni. Er zijn in heel het land ruim 150 arrestaties verricht.