Kabinet wil kosten Deloitte-onderzoek naar mondkapjesdeal Van Lienden niet openbaren

Het gaat dan alleen om de kosten die al in 2021 zijn gemaakt, zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid. „Informatie over de kosten van dit onderzoek die betrekking hebben op 2022 worden in het jaarverslag 2022 opgenomen.” Die worden dus pas volgend jaar openbaar.

Over het totale budget of geld dat dit jaar aan het onderzoek, dat mid-2021 van start is gegaan, is uitgegeven wil het ministerie niets zeggen. En ook over de tarieven die de forensische accountants van Deloitte hanteren wil het niets kwijt. „Dat maakt deel uit van contractuele afspraken met Deloitte”, aldus de woordvoerder, die stelt dat de informatie daarmee bedrijfsvertrouwelijk is.

Irritatie over vertragingen

Over het Deloitte-onderzoek naar de mondkapjesdeal is in Den Haag veel te doen. In de Kamer heerst irritatie over de herhaaldelijke vertragingen die het onderzoek de afgelopen maanden opliep.

Tijdens het marathondebat over de mondkapjesdeal vorige week, waarin minister Conny Helder (Langdurige Zorg) meermaals aangaf geen feitenrelaas over de deal te kunnen geven totdat het Deloitte-onderzoek is afgerond, dienden coalitiepartijen VVD, D66 en CDA een motie in die de regering nogmaals op het hart drukt om het deelrapport over de deal met Van Lienden toch écht voor de zomer op te laten leveren. Maar een garantie daarvoor valt niet te geven, aldus het ministerie. Een groot deel is afhankelijk van hoe ver Deloitte komt, en de „medewerking en reactiesnelheid van betrokken actoren.”

’Voor de zomer’

Forensische accountants van Deloitte spraken vorige week tijdens een technische briefing ook de hoop uit dat het voor de zomer nog gaat lukken, maar zeiden ook dat ze niets kunnen beloven. Er moeten onder meer zo’n 5,5 miljoen documenten worden geanalyseerd. „De snelheid die u wenst streven we na, maar we kunnen geen concessies doen”, zei hoofdonderzoeker Gerrie Lenting. De onderzoekers zijn onder meer afhankelijk van de beschikbaarheid van informatie, en van de vrijwillige medewerking van betrokken mensen en instanties.

De oplevering van dat deel van het onderzoek is al vijf keer vertraagd. De eerste deelrapportage had eigenlijk al in september vorig jaar af moeten zijn, maar dat bleek destijds niet haalbaar omdat de omvang van het onderzoek was onderschat.

Terwijl het onderzoek nog loopt deelt Deloitte geen tussentijdse informatie met de Kamer of met de opdrachtgever VWS, liet het bedrijf weten tijdens de technische briefing in de Kamer. „Het is al bijzonder dat we hier tussentijds verantwoording afleggen aan iemand anders dan onze opdrachtgever”, zeiden onderzoekers tegen Kamerleden die zich beklaagden over het gebrek aan informatie.