De pluspunten van Sofia

Het is hier weliswaar in de zomer erg warm, maar de omringende bergen bieden dan verkoeling. Diezelfde bergen vormen in de winter bovendien prachtige skipistes die binnen een half uur rijden vanuit het centrum bereikbaar zijn. En een beetje Bulgaar draait ook zo’n hand niet om voor een autorit van een uur of vier naar de kust van de Zwarte Zee. Ik ga hier nooit meer weg, want ik heb hier alles bij de hand: zon en zee, sneeuw en bergen en een bruisende stad met theaters, restaurants, winkels bars en geweldige clubs. Ik zou niet weten waar in Europa ik nog zo’n geweldige combinatie zou kunnen vinden!’’ Vijf lokale tips van Pjotr voor in en om Sofia.

Oranje tram

Stap in de karakteristieke oranje trams die het straatbeeld van Sofia bepalen. Ze zijn charmant op leeftijd en kreunen en kraken zich een weg door de stad. Maar ze komen overal en meerijden kost slechts een paar dubbeltjes. Heb je dus de tijd, laat je dan meevoeren door onbekende delen van de stad. Grote kans bovendien op ontmoetingen met belangstellende Bulgaren die een praatje komen maken omdat ze zich afvragen waarom een westerling in deze krakkemikkige trams stapt.

Biertuinen

Ga heel lokaal naar één van de vele klassieke Bulgaarse biertuinen, ook al doen ze in eerste instantie wat Duits aan. Hier worden in de regel niet de ‘bekende’ Bulgaarse biertjes Wymehcko of Kamenitza geschonken, maar eigen lokale brouwsels. Die zijn bovendien erg goedkoop – een halve liter voor minder dan een euro – en worden geserveerd met lokale hapjes. De biertuinen zijn niet altijd even makkelijk te vinden, want ze zijn vaak alleen bereikbaar via verscholen steegjes achter niet bepaald uitnodigende gebouwen. Vraag er daarom naar bij de receptie van het hotel, want het is zeker de moeite waard om daar een keer een biertje te drinken.

Lover’s Bridge

Wandel over Lover’s Bridge, een verbindingsbruggetje voor voetgangers tussen het oude en het nieuwe centrum die door een grote doorgaande weg van elkaar gescheiden zijn. Lover’s Bridge ligt in het verlengde van het immense Plein van Bulgarije, vlak achter het Cultuur Paleis. Zoals de naam al doet vermoeden is het vooral een ontmoetingsplek voor geliefden die hier samen wandelen en van het uitzicht genieten. Op de brug spelen veel straatmuzikanten en tekenen kunstenaars werk dat hier ook meteen geëxposeerd wordt. In de aanloop naar Lover’s Bridge zitten bovendien een aantal barretjes in kleine kiosken die met mooi weer meteen de terrassen uitzetten. Een lekker rustpunt tijdens een stadswandeling in voor- of najaar.

Winkels metro

Winkelen doe je niet alleen rondom Boulevard Vitosha. Dat kan ook authentiek op de metrostations in het centrum. Die metrostations zijn namelijk niet alleen halteplaatsen voor de ondergrondse, maar in de meeste gevallen ook wandelpassages onder de drukke wegen van de stad. En in die passages wemelt het van de winkeltjes met artikelen van Bulgaarse makelij die voor een habbekrats op de kop te tikken zijn. Ook kun je er uitstekend terecht voor een snelle snack zoals Bulgaarse giros.

Bergen in de buurt

De Bulgaarse hoofdstad ligt centraal op de Balkan in het Sofiadal dat aan alle kanten omgeven wordt door bergketens. Sofia zelf ligt aan de voet van de berg Vitosha, met als hoogste punt Cherni Vrah op 2290 meter. In de zomer leent Vitosha zich uitstekend voor wandelen en mountainbiken onder meer door het gelijknamige nationale Park. Gedurende de winter tot in het vroege voorjaar kun je op de berg ook skiën bij Aleko en Konyarnika. Vanuit Sofia zijn de eerste sneeuwpistes binnen een half uur rijden bereikbaar en veel inwoners van de stad gaan dan ook regelmatig een middagje snowboarden.

Extra feiten & cijfers

Inwoners Bulgarije ± 7,5 miljoen

Inwoners Sofia: ± 1,5 miljoen

Munt: Lev

Wisselkoers: 1 euro = 1,95 Lev

Tijdsverschil: 1 uur later dan in Nederland

Afstand Amsterdam - Sofia: ± 1800 kilometer

Gecombineerde vluchtduur: 2,5 -3 uur