Code oranje voor verschillende regio’s in Europa

Ook in Frankrijk is het reisadvies voor verscheidene gebieden dinsdag aangescherpt. Het gaat om de departementen l’Ain, Ille-et-Vilaine, Isère, Loire, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Pas de Calais, Puy de Dôme, Pyrénées Atlantiques, Pyrénées Orientales en Tarn-et-Garonne.

Denemarken

Ook voor de Deense stad Kopenhagen en omgeving en de stad Odense is het aantal besmettingen met het coronavirus gestegen. Ook voor deze steden is het resiadvies aangepast naar code oranje.

De reden voor de aangescherpte reisadviezen is het sterk opgelopen aantal mensen dat besmet is geraakt met het coronavirus in de gebieden. Het nieuwe advies betekent dat vakanties worden afgeraden en dat mensen bij thuiskomst tien dagen in quarantaine moeten.

Het ministerie wijst er ook op dat in de Hongaarse hoofdstad Boedapest het aantal besmettingen met het coronavirus ernstig is gestegen. Ook hier geldt dat mensen die er zijn geweest in quarantaine moeten. Sinds 1 september gelden er reisbeperkingen voor Hongarije voor reizigers uit Nederland. Alleen inwoners van Hongarije mogen het land inreizen. Zij moeten na terugkomst in Hongarije 14 dagen in quarantaine óf twee testen laten afnemen waaruit blijkt dat ze negatief zijn.