Reisadvies Lissabon, Praag en delen van Zwitserland aangescherpt

DEN HAAG - Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor een aantal gebieden in de regio Lissabon (Portugal) en de stad Praag (Tsjechië) aangepast naar 'oranje', wat staat voor alleen noodzakelijke reizen. Hetzelfde geldt voor een aantal gebieden in Zwitserland (Genève, Freiburg en Vaud). Daartoe is besloten wegens het opgelopen aantal mensen dat besmet is geraakt met het coronavirus in de gebieden.