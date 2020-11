Woning uitgekamd in vermissingszaak Sumanta

Buren melden vrijdag aan De Telegraaf dat de politie met veel materiaal en mensen is uitgerukt. Eerder deze week werd een 63-jarige bewoner opgepakt. De man die vrijdag is gearresteerd is zijn zoon Mandodj B.

Zwanger

Sumanta woonde bij het gezin B. in huis toen ze verdween in februari 2018. Volgens haar moeder was ze zwanger van Manodj B., die er woonde met zijn vrouw en vader Dwarka B. De aanhouding van vrijdag is de derde arrestatie voor de verdwijning. De politie pakt zondag al een familielid op in Rijswijk.

Sumanta Bansi Ⓒ EIGEN FOTO

De politie vermoedt dat Sumanta vermoord is. Haar lichaam is vermoedelijk gedumpt in het Robbenoordbos. De moeder van de studente liet deze week aan De Telegraaf weten dolblij te zijn met de doorbraak. Ze was er al die tijd overtuigd van dat Manodj en zijn vader verantwoordelijk waren voor de verdwijning.