Moordenaar Franse docent Samuel Paty had contact met vader van leerling

Die vader, die ook is opgepakt, was boos dat de docent voor de klas spotprenten had getoond van de profeet Mohammed. Hij had volgens de bronnen zijn telefoonnummer achtergelaten op Facebook en via WhatsApp berichten uitgewisseld met de extremist Abdullakh Anzorov voordat die toesloeg.

Anzorov doodde de 47-jarige docent Samuel Paty vrijdag. Daarna deelde hij beelden van het onthoofde lichaam op Twitter. Toegesnelde agenten schoten de aanvaller dood. De moord leidde in Frankrijk tot geschokte reacties. De autoriteiten hebben inmiddels zestien arrestaties verricht.