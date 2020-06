Drie migranten van ’gammel opblaasbaar bootje’ op Noordzee gered

De drie dobberden naar eigen zeggen al enkele dagen op zee. Ze zijn met onderkoelingsverschijnselen aan wal gebracht in Zeebrugge. Na medische verzorging zullen ze „grondig” worden verhoord, meldt het Openbaar Ministerie in Brugge. Door de hoge golven was de kans volgens het parket reëel dat het bootje zou kapseizen. „Dankzij de Nederlandse marine en de samenwerking met onze reddingsdiensten, de Scheepvaartpolitie en Defensie kon een drama vermeden worden.”

Zaterdag werden voor de kust van de Belgische badplaats De Panne al vijftien vluchtelingen uit zee opgepikt. Hun bootje was vanuit Noord-Frankrijk vertrokken, waarschijnlijk om naar het Verenigd Koninkrijk over te steken.