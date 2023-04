Verdachte moord op Antilliaanse rapper aangehouden in Vlaardingen

Het specialistische team rechtshulp van de landelijke recherche spoorde de verdachte op. Aan de verdachte zijn beperkingen opgelegd, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Op Curaçao werden in relatie tot de aanhouding drie doorzoekingen verricht.

De aangehouden verdachte is in bewaring gesteld door de rechter-commissaris op Curaçao. Hij zal naar verwachting op korte termijn worden overgebracht naar Curaçao, meldt de Nederlandse politie verder.

Het slachtoffer, een Antilliaanse rapper afkomstig uit Tilburg wiens echte naam Ruchendell Bonifacio Windster was, werd in de nacht van 9 december 2022 doodgeschoten in Willemstad, de hoofdstad van Curaçao.