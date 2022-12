Kraanwagen in brand op A7

„Die werkzaamheden duren vermoedelijk tot middernacht”, aldus een woordvoerder. „En vrijdag volgt nog een inspectie van de weg. We gaan dan bekijken of het asfalt door de brandende kraan beschadigd is.”

Een kraanwagen stond donderdagochtend in brand ter hoogte van het Friese dorp Frieschepalen. Omdat de banden van de kraanwagen mogelijk konden ontploffen was uit veiligheidsredenen besloten de A7 in beide richtingen af te sluiten tussen afrit Drachten-Centrum en afrit Frieschepalen. De rijstroken in de richting Drachten werden snel weer vrijgegeven. Later opende Rijkswaterstaat ook de linkerrijstrook richting Groningen voor het verkeer.

Er vielen geen gewonden door de brand.

Ook verderop op de A7 is vertraging, maar dan door glas op de weg. Daarom is de weg vanaf de Duitse grens naar Groningen dicht tussen Sappemeer en afrit Westerbroek. Die wegafsluiting duurt waarschijnlijk tot 10.00 uur, meldt de ANWB. De vertraging is daar opgelopen tot een uur.