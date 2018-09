Brandpunt-journalist opgepakt in Griekenland

Hij moet waarschijnlijk een nacht in de cel doorbrengen, aldus Robbert ter Weijden, de samensteller van het programma. Khader denkt dat hij door zijn Arabische uiterlijk en naam niet wordt geloofd, zegt Ter Weijden. „De Griekse politie had de hele dag de tijd om zijn identiteit te checken, maar dat hebben ze niet gedaan, hij werd geen moment serieus genomen.”

Militair gebied

De journalist bevond zich met een groep Syrische vluchtelingen die naar Europa wilde, op de Griekse oever van de grensrivier tussen Griekenland en Turkije. De groep werd maandagochtend aangehouden door de Griekse politie. De rivier zou militair gebied zou zijn. Brandpunt had er een maand geleden nog probleemloos gefilmd.

Brandpunt heeft sinds het begin van de avond geen contact meer met Khader, hij moest zijn telefoon inleveren. „Wij hopen dat ze hem goed behandelen, maar hij heeft voor hetere vuren gestaan en blijft er rustig onder”, zegt Ter Weijden.

Consulaire hulp

De Nederlandse ambassade in Athene probeert contact te leggen met de Griekse autoriteiten om te achterhalen wat er aan de hand is, aldus een woordvoerder van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Volgens hem zit de man vast in afwachting van een besluit van de aanklager in het land. Als het nodig en gewenst is zal de man consulaire hulp krijgen. Buitenlandse Zaken staat in contact met Brandpunt over de zaak. Naar verwachting wordt er morgenochtend meer bekend.