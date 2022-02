School Amersfoort kort op slot door verdachte situatie, man vast

De politie kwam met meerdere eenheden naar de school en hield de omgeving in de gaten. Ⓒ AS Media

Amersfoort - Een middelbare school in de Parelhoenstraat in Amersfoort heeft vrijdag de leerlingen tijdelijk binnengehouden vanwege een verdachte situatie. Een verdachte is opgepakt in zijn woonplaats, zo meldt de politie.