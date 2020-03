’Wat er ook zou gebeuren, die taxi moest klaarstaan’

Portugaal - Jarenlang was hij de luis in de pels van tbs-klinieken. De tbs’er Dennie M. uit Delfzijl plaatste op YouTube filmpjes vanuit de instellingen waarin hij de beveiliging op de hak nam. Uitgerekend ’Mr Psycho’ ontsnapte zondagavond uit de kliniek de Kijvelanden. Ook beroepscrimineel Tony de H. (52) uit Rotterdam nam de benen. Hij wist in 2017 al eens te ontsnappen uit de Pompekliniek in Nijmegen.