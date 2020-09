Meer dan duizend coronagevallen in Dordrecht en Haarlemmermeer

In totaal zijn er nu veertien gemeenten met meer dan duizend besmettingen. Amsterdam telt de meeste besmettingen. De teller in de hoofdstad staat dinsdag op 12.644. In Rotterdam zijn 9569 inwoners positief getest. De Maasstad telt over een paar dagen waarschijnlijk meer dan 10.000 gevallen.

Daarna volgen Den Haag (6958), Utrecht (3508), Nijmegen (1725), Tilburg (1644), Eindhoven (1341), Almere (1336), Breda (1238), Maastricht (1172), Groningen (1123), Zaanstad (1067), Haarlemmermeer en Dordrecht. Den Bosch, Haarlem en Leiden naderen hun duizendste positieve testen.