Dani Hagebeuk, e-sporter die de komende dagen in Londen strijdt op het WK FIFA. Ⓒ Ajax eSports

Londen - Dani Hagebeuk is er helemaal klaar voor. De Nederlandse e-sporter strijdt de komende dagen in Londen om de titel op het WK FIFA. Wie het beste blijkt in de videogame gaat met dik twee ton naar huis. „Als ik geen kampioen word, is het toernooi mislukt.”