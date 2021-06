Hoekstra: ’Omtzigt-memo is heel vervelend en beschadigend, maar formatiegesprekken gaan gewoon verder’

Opmerkelijk genoeg kan Hoekstra niet klip en klaar zeggen dat Omtzigt terugkeert in de fractie. „Pieter Omtzigt heeft zelf gezegd dat hij tijdelijk het Kamerlidmaatschap niet vervult. Het is aan hem.” Hoekstra erkent wel te balen van het uitkomen van de memo. „ Het is heel vervelend en echt beschadigend, het roept heel veel vragen op.”

Op passages uit de memo wil hij in aanloop naar een evaluatie liever niet reageren. Wel zegt hij dat sponsoren geen invloed hebben gehad op het partijprogramma, terwijl dat in de memo wel wordt beweerd. „Alleen de leden gaan over het programma van het CDA.” Hoekstra wil wachten op de evaluatie van de commissie Spies. „We zullen het eerst intern moeten bespreken. Het is bedoeld voor de evaluatie, we gaan ook dit weer oplossen. Maar het is geen makkelijke fase.”

Hoekstra zegt dat de bom onder de partij de toch al moeilijke formatie wat hem betreft niet beïnvloedt. Hoe dat elders ligt zegt hij geen invloed op te hebben. „Dat is aan andere partijen.”

Geen oordeel

Demissionair minister Ank Bijleveld (Defensie) beweert voorafgaand aan de ministerraad dat ze de memo ’nog niet helemaal heeft gelezen’. „Ik ga er geen oordeel over geven, ik ga er niks over zeggen.” Wel zegt ze dat het ’iedereen wat doet als iemand zoiets opschrijft’. „Alle leden zijn ons even lief. Zo moet er ook naar de evaluatie worden gekeken. Ik ga er dus ook geen oordeel over geven.”

Bijleveld zegt Omtzigt gisteren nog wel te hebben gesproken. „Dit doet met iedereen wat, hem ook. Het gaat gewoon niet goed met hem, hij moet rust hebben.” Staatssecretaris Keijzer (EZK) noemt het ’niet zo fijn’. Over de consequenties kan ze niks zeggen. „Het is niet niks, we moeten er maar eens goed over na gaan denken. Wat is er toch gebeurd? Het grijpt me aan.”

In een tirade tegen alles wat er mis is bij het CDA legt Kamerlid Pieter Omtzigt een bom onder zijn partij. In een intern memo, bedoeld om de dramatisch verlopen verkiezingen voor het CDA te evalueren, schetst Omtzigt hoe hij door partijgenoten is dwars gezeten. Het stuk kwam donderdag naar buiten.

De man die de toeslagenaffaire aanzwengelde spreekt van een ’ontluisterend beeld, waarbij niemand zich leek te bekommeren om gedupeerde ouders. „Wat een desillusie, en dat van mijn eigen partijgenoten!” In whatsapp-berichten van CDA’ers wordt Omtzigt uitgemaakt voor ’klootzak’, ’psychopaat’, ’teringhond’.