Honderden koala’s dood door bosbranden

Ⓒ AFP

SYDNEY - De hevige bosbranden in Australië die eerder deze week vier mensen het leven kostten, eisen ook een hoge tol onder wide dieren. Dierenopvangcentra worden overspoeld, onder meer met koala’s die brandwonden hebben opgelopen en waarvan het leefgebied in de as is gelegd. „Wij denken dat dit rampzalig is voor de populatie”, zei een manager van hulporganisatie Koalas in Care tegen The Sydney Morning Herald.