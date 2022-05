Ernstig ongeval in Sprookjesbos Valkenburg: drie gewonden

Er zat een gezin in van twee volwassenen en twee kinderen. De twee volwassenen en een van de kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde rond 14.45 uur door nog onbekende oorzaak. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio kon vrijdagmiddag nog niet direct nadere bijzonderheden geven.

Over de aard van hun verwondingen is niets bekend, meldt de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, maar hun toestand wordt omschreven als stabiel. Een woordvoerder noemde het waarschijnlijk dat het andere kind is meegegaan naar het ziekenhuis.

Het ongeluk deed zich voor met de attractie Calidius die sinds september vorig jaar in gebruik is genomen in het Sprookjesbos. De betreffende attractie is te zien van buiten het park: ballonnen waarvan de mandjes langs een soort van staaf de lucht in gaan. De attractie staat nu stil en is afgezet met een lint. Een van de mandjes zou gekanteld zijn.

De attractie is geschikt voor alle leeftijden en neemt bezoekers in gondels mee naar een hoogte van zo’n tien meter. Wanneer Calidius gaat draaien, krijgen de passagiers uitzicht over het hele park. De naam luidt Calidius, gebaseerd op de term voor ’hete lucht’ in het Latijn.

De familieattractie van het type air balloons bestaat uit acht gondels voor maximaal 32 personen. Het Sprookjesbos in Valkenburg kocht de molen twee jaar geleden van een ander park. „Sindsdien zijn alle onderdelen volledig gereviseerd”, vertelt directeur Mark de Ruiter aan Looopings. De balolonnenmolen is van de Italiaanse fabrikant SBF-VISA.

Geen ontruiming

Na het ongeluk in het park zijn twee traumahelikopters opgeroepen, maar deze hoefden niet te worden ingezet.

Arbeidsinspectie

Het attractiepark in Valkenburg is rond vier uur op slot gegaan. Op het hekwerk is een briefje aangebracht waarmee bezoekers worden geïnformeerd. Volgens de brandweer was het een bewuste keuze om overige attracties in het park na het ongeluk voor bezoekers open te laten.

De arbeidsinspectie gaat onderzoek doen naar de oorzaak van het ongeval met de attractie Calidius. Een inspecteur van De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) is onderweg naar het park. Het is nog onduidelijk hoe het onderzoek eruit gaat zien en wanneer het klaar is. „Dat kan dit weekend al zijn, maar ook pas volgende week of nog later”, aldus een woordvoerder. Het onderzoek gebeurt in samenwerking met de brandweer. „Het kan zijn dat er proces-verbaal wordt opgemaakt van het ongeluk. In dat geval mag ook de NVWA niets meer zeggen, maar komt de woordvoering bij justitie te liggen.”

