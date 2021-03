Verschuivingen in Tweede Kamer vanwege voorkeursstemmen

De Kiesraad heeft de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen vrijdag bekrachtigd. De lijsttrekkers van alle partijen blijken traditioneel de meeste stemmen binnen te harken. Ruim 1,9 miljoen mensen stemden op VVD-leider Mark Rutte, gevolgd door zo’n 1,2 miljoen stemmen voor Sigrid Kaag (D66) en ruim een miljoen voor PVV-leider Geert Wilders. Maar tussen de andere kandidaten zitten ook ware stemmenkanonnen.

CDA’er Pieter Omtzigt is na de lijsttrekkers de grootste stemmentrekker van het parlement. Hij maakte zich de afgelopen jaren geliefd onder de kiezer met zijn rol in de onthulling van de toeslagenaffaire.

Achterban

In aanloop naar de uitslag werd door zijn achterban zelfs gespeculeerd dat hij lijsttrekker Wopke Hoekstra zou kunnen inhalen. Dat is hem met ruim 342.000 voorkeurstemmen niet gelukt. Wel heeft hij met dat aantal bijna 5 zetels voor zijn partij binnengehaald.

Bij FvD ontwikkelde zich eenzelfde soort machtsstrijd. De campagne tegen het coronabeleid van het kabinet leverde Forum een winst op van maar liefst 6 zetels. Wybren van Haga, het gezicht van de anti-coronacampagne, ziet zijn inzet ook terug in het aantal behaalde voorkeursstemmen. Hij kwam gevaarlijk dicht in de buurt van partijleider Thierry Baudet, maar haalde hem met een paar duizend stemmen verschil net niet in.

GL leed een enorm verlies tijdens de verkiezingen, en zakte met zes zetels naar een schamele acht zetels in de Tweede Kamer. Bij die partij moeten twee zittende Kamerleden het veld ruimen vanwege voorkeursstemmen: Suzanne Kröger en Paul Smeulders. Zij verlaten de Kamer ten gunste van Lisa Westerveld en Kauthar Bouchallikht.

Het populaire Kamerlid Westerveld dreigde door het verlies van GL met haar plek tien op de lijst buiten de boot te vallen, maar heeft zich met ruim 33.000 stemmen toch van een zetel kunnen verzekeren. De controversiële nieuwkomer Bouchallikht kwam eerder in opspraak door haar lidmaatschap van organisaties die banden onderhouden met de Moslimbroederschap en haar aanwezigheid bij een antisemitische pro-Gazademonstratie in Den Haag. Het schandaal heeft er zo’n 27.000 GL-kiezers niet van kunnen weerhouden om een stem op haar uit te brengen.

Ook bij nieuwkomer Volt treedt een voorkeursverschuiving op. Marieke Koekkoek, de nummer vier van de partij, stijgt een plek door haar voorkeurszetel, waardoor het avontuur voor de nummer drie Ernst Boutkan al voorbij is voordat het goed en wel begon.

Uitslag

Een vertrouwd gezicht dat uit de Tweede Kamer verdwijnt is dat van Henk Krol. Na zijn vertrek bij 50PLUS en het uiteenvallen van de Partij voor de Toekomst, wist hij met zijn eenmanspartij slechts 9264 stemmen binnen te harken. Hij verklaarde eerder al dat veel van zijn kiezers schijnen te denken dat hij nog bij 50PLUS zit. De uitslag is ook een sneu verlies voor Femke Merel van Kooten-Arissen. Zij roofde twee jaar geleden haar zetel van de dierenpartij, en sloot zich later aan bij de Partij voor de Toekomst van Krol. Toen de PvdT door ruzie uiteenviel, ging ze alleen verder. Ironisch, want ze is de enige kandidaat die wel genoeg stemmen kreeg voor een voorkeurszetel, maar niet in de Kamer is gekomen omdat ze geen deel uitmaakt van een zittende partij.