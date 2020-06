Egels en meerkoeten met stoeptegels doodgegooid

Twee egeltjes hebben een aanval met zware tegels niet overleefd. Inwoners zijn geschokt en spreken van ’zieke mishandelingen’.

Voorbijgangers die hun hond uitlieten, wisten niet wat ze zagen toen ze op de Prinses Irenelaan naast de sloot een dode egel en een tegel zagen liggen. In de sloot lag ook een stoeptegel die op een nest met meerkoeten was gegooid. Een jong raakte gewond aan de poot en is opgehaald door de Dierenambulance.

Afgelopen zaterdag was het in de directe omgeving wéér raak en stuitten buurtbewoners op een tweede egel, die op soortgelijke wijze door de daders was gedood.

„Wat we aantroffen gaat ieder voorstellingsvermogen te buiten”, zegt Inez de Ligt, directeur van de Stichting Nationale Dierenzorg. „Het laatste diertje was zelfs zo erg geplet, dat we denken dat de dader op de tegel is gaan staan. Wie dit doet is ziek. De verantwoordelijken moeten dan ook snel worden gepakt, want je moet er niet aan denken dat dit door gaat.” De Ligt vergelijkt de impact met de broedende vrouwtjeszwaan in Wassenaar, die vorige maand is onthoofd en opengesneden.

Nationale Dierenzorg heeft inmiddels aangifte gedaan bij de Dierenpolitie en het incident op Facebook gezet, in de hoop dat zich ooggetuigen melden. De reacties stromen binnen: ’misselijk makend’, schrijft de een en ’mijn hart huilt’, reageert een ander. Maandagmiddag werd een dode meerkoet uit de sloot gehaald. Het is niet bekend waaraan deze is overleden.