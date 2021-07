Voor het eerst vaccinatieplicht bij landelijke overheidsdienst VS

Het ministerie zorgt onder meer dat oud-militairen toegang krijgen tot zorg. De medewerkers die zich moeten laten vaccineren zijn zorgverleners die rechtstreeks met patiënten werken. Minister Denis McDonough noemde onder anderen dokters, verpleegkundigen en tandartsen.

„Ik doe dit omdat het de beste manier is om de veiligheid van onze veteranen te garanderen, punt uit”, aldus McDonough in de krant The New York Times. Medewerkers die weigeren zich te laten prikken, zetten daarmee hun baan op het spel.

Ook andere Amerikaanse overheden scherpen hun vaccinatiebeleid aan om de verspreiding van de besmettelijke Delta-variant een halt toe te roepen. De stad New York heeft bekendgemaakt dat alle gemeentemedewerkers zich vanaf medio september wekelijks op het coronavirus moeten laten testen als ze niet ingeënt zijn tegen Covid-19. Het gaat om honderdduizenden mensen.

In Californië, de staat met de grootste bevolking, gaan volgende maand vergelijkbare regels gelden. Daar moeten zorgmedewerkers en mensen die voor de staat werken zich laten vaccineren of regelmatig coronatesten ondergaan. „Als de grootste werkgever in de staat geven we het goede voorbeeld”, zei gouverneur Gavin Newsom.