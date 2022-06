Man van vermoorde lerares Texas belde vlak voor ze werd doodgeschoten nog met haar

Zij zat met haar leerlingen gebarricadeerd in een klaslokaal. Hij stond buiten bij de hulpdiensten die zich verzamelden aan de schoolpoort. Leerkracht Eva Mireles kwam nooit meer levend naar buiten.

De echtgenoot van de overleden Mireles werkt bij de politie en kon nog met zijn vrouw bellen tijdens de schietpartij. Een belangrijk detail, merkt de New York Times op. Want dat zou betekenen dat minstens één agent informatie had over wat er zich in de school afspeelde tijdens de schietpartij. En dat moet bijgedragen hebben aan de reden waarom de politie niet onmiddellijk binnenviel, klinkt het. De 18-jarige schutter Salvador Ramos kon zich namelijk meer dan een uur verschansen in de school.

De echtgenoot van Mireles zou zich naar de school gehaast hebben, maar andere agenten zouden hem tegengehouden hebben de school binnen te dringen. Het is niet duidelijk hoe lang de twee met elkaar gesproken hebben. Ook is niet duidelijk wat er precies gezegd werd. Volgens de lokale autoriteiten zou de vrouw tegen haar man gezegd hebben dat ze „stervende” was.

Dat blijkt uit nieuwe informatie die woensdag door de lokale overheid bekend werd gemaakt over de schietpartij. Daarbij lieten twee leerkrachten en 19 leerlingen het leven.

Oma werkte op de school

Een ander nieuw detail dat naar buiten kwam, is dat de grootmoeder van de schutter in het verleden werkte op de bewuste lagere school. Salvador Ramos, de 18-jarige schutter, schoot zijn grootmoeder op de ochtend van de schietpartij neer. Zij overleefde de aanval.