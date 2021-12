OM seponeert aangifte tegen PVV-Kamerlid Dion Graus

De Telegraaf meldde in 2019 al dat de ex-vrouw van Graus, eveneens PVV-medewerker, aangifte had gedaan tegen het Kamerlid omdat hij haar tot ’seks met derden’ zou hebben gedwongen. Hij zou haar via psychische manipulatie hebben laten denken dat ze op deze manier zijn privébeveiligers terug moest betalen. Graus heeft de aantijgingen altijd ontkend.

Het Openbaar Ministerie laat nu weten dat er sinds 2018 een aangifte van de ex-partner ligt. Graus deed een tegenaangifte van belediging, smaad en laster. „Beiden maakten eerder kenbaar hun aangiften te willen laten rusten, een beslissing die door het Openbaar Ministerie werd gerespecteerd”, schrijft het OM nu. Het onderzoek werd daarom in juni 2019 gesloten.

Maar nadat de vrouw eind 2020 en begin 2021 nieuwe gegevens overdroeg aan de Rijksrecherche, volgde nieuw onderzoek. NRC berichtte op basis van die opnames en documenten opnieuw dat Graus zijn toenmalige echtgenote meerdere jaren heeft aangezet tot seks met zijn particuliere beveiligers.

Maar ook het nieuwe onderzoek krijgt geen strafrechtelijke vervolg, laat het OM weten. „De gegevensdragers zijn onderzocht door de Rijksrecherche, ondersteund door ambtenaren van de politie eenheid Den Haag gespecialiseerd in zeden, respectievelijk mensenhandel. De conclusie luidt dat de informatie op de verschillende gegevensdragers geen bewijs oplevert voor een zedendelict dan wel mensenhandel. De zaak krijgt daarom geen verder vervolg.”

Graus is om een reactie gevraagd op de seponering, maar heeft nog niet gereageerd.