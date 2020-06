Boodschap duidelijk gemaakt: ’Kermis moet van slot’

De organisatie schat zelf dat er tegen de tweeduizend demonstranten op de been waren. Dat een deel val van de kermisvoertuigen werd tegengehouden op de A12, vond Van Tol ’belachelijk’. „Maar de kermisexploitanten hebben er het beste van gemaakt.”

Demonstranten en ME kwamen letterlijk en figuurlijk lijnrecht tegenover elkaar te staan op de A12 bij Den Haag. Het protest breidde zich ’s middags uit over het Malieveld, waar ook Kamerlid Thierry Baudet een kijkje kwam nemen.

Er is op de A12 bij afslag Ypenburg en Nootdorp ’meerdere keren gevorderd om weg te gaan, waaraan niet werd voldaan’, meldt de politie. De kermisexploitanten zijn pas na lang aandringen van de ME weggereden. Vanwege de opstopping ontstonden er in beide richtingen, naar het stadscentrum en richting Utrecht, grote verkeersproblemen. Er werden geen aanhoudingen verricht, meldde de politie na afloop.

Het ADO Den Haag-parkeerterrein, waar de demonstranten hun voertuigen moesten parkeren, was al na korte tijd vol. Veel exploitanten kozen er daarom voor om hun wagens op het industrieterrein te parkeren dat ramvol stond. „Het belangrijkste is dat we een signaal hebben afgegeven aan de politiek”, zegt Van Tol. „Er moet duidelijkheid komen voor de branche.”

Lichtpuntje voor de demonstranten was de toezegging van Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) om te kijken of de kermissen eerder dan 1 september kunnen openen, mits voldoende afstand wordt gehouden. Van Tol is blij, maar hij en andere exploitanten willen niet op de beslissing van de minister gaan wachten. Een kort geding staat al op de planning voor aankomende woensdag in de Haagse rechtbank. Advocaat Lex de Jager dringt daarin aan op een snelle versoepeling van de maatregelen.

De Jager spande onlangs ook een geding aan namens sauna’s en sportschoolhouders. In die branche kunnen bedrijven per 1 juli, twee maanden eerder dan was voorzien, open. Ze moeten dan wel voldoen aan bepaalde hygiëne- en voorzorgsmaatregelen. Na de toezegging van het kabinet, eind vorige maand, is die rechtszaak ingetrokken.

Kamerleden slaan slag

Tweede-Kamerleden Thierry Baudet (Forum voor Democratie) en Wybren van Haga (Groep-Van Haga) hebben de demonstranten toegesproken. „De kermissector hoort bij de Nederlandse cultuur. Het is een traditie die nu wordt aangevallen, net als het sinterklaasfeest”, hield Baudet zijn toehoorders voor. Mede-Kamerlid Van Haga: „Premier Rutte roept dat we samen moeten optrekken in de coronacrisis, maar jullie kermisexploitanten moeten de last nu alleen dragen.”

Sprekers en politie riepen de aanwezigen meerdere malen op om de anderhalve meter afstand te blijven bewaren. De sfeer op het Malieveld is gemoedelijk. Eerder liet de organisatie weten niet uit te zijn op problemen. „We willen geen trammelant, geen rotzooi, we willen aandacht voor onze problemen.”

Forum-leider Thierry Baudet slaat op een kermisattractie tijdens een demonstratie op het Malieveld. Ⓒ ANP

Kermisprotest

De gemeente Den Haag besloot donderdag meer kermiswagens op het Malieveld toe te laten dan aanvankelijk waren toegestaan. Dat gebeurde na overleg met Staatsbosbeheer, de eigenaar van het Haagse actieveld naast het centraal station. Actievoerders moeten zich wel éérst aanmelden bij het stadion van ADO Den Haag en ze mogen alléén op verharde wegen rijden rondom het gras, benadrukt de politie, die de demonstranten naar het Malieveld moet begeleiden. De politie patrouilleert ter plaatse op paarden.

Kermisexploitanten worden op de A12 tegengehouden door de politie. Ⓒ ANP

De kermisexploitanten wilden groots uitpakken met 150 attracties, maar daar stak de gemeente gisteren een stokje voor. Maximaal tien kermisvoertuigen- en attracties zijn toegestaan op de verharde Boorlaan, de rest moet worden geparkeerd bij het stadion van ADO Den Haag.

Staatsbosbeheer staat niet toe dat er voertuigen op het gras van het Malieveld geplaatst worden vanwege werkzaamheden. Als er toch schade wordt veroorzaakt, worden de kosten verhaald op de organisatie van de kermisdemonstratie. Een flinke domper voor de kermisexploitanten. „We hadden maandag al een vergunning aangevraagd en wilden er een leuke manifestatie van maken met draaiorgels”, zegt Vermolen. „Het Malieveld is sinds 1947 ons werkterrein, dat gaan we echt niet slopen.”

Kermisondernemers demonstreren op het Malieveld. Vanwege corona mogen er pas na 1 september kermissen zijn en dat gaat ze de kop kosten, zeggen de exploitanten. Ⓒ ANP

De demonstranten zijn emotioneel. „We staan hier niet voor onze lol, maar het is pure noodzaak”, zegt een demonstrant die niet met naam in de krant wil. Het water staat de kermisexploitanten aan de lippen. „We willen heel graag eerder aan de slag dan 1 september. Sinds oktober vorig jaar hebben wij al geen inkomsten meer”, vertelt Bas.

Ray uit Zoetermeer, die werkt bij de Magic Star-attractie, vindt het onbegrijpelijk dat pretparken en markten wel open mogen, maar de kermis niet. „Het is echt om te huilen. We moeten niet kapotgaan.” Frank Vale, oud-bestuurslid van de BOVAK, heeft de tranen in zijn ogen staan. „Achtbanen die miljoenen euro’s kosten staan in de schuur. Naar de KLM gaan miljarden, maar onze bedrijven worden onder onze voeten vandaan gerukt. Het is toch niet uit te leggen dat er wel honderden mensen in de Ikea winkelen, maar niet naar de kermis mogen. Dat is in de buitenlucht, waardoor de kans op verspreiding van het virus vrijwel nihil is.”

Wanningen hoopt dat de actie op het Malieveld de ogen van de politiek definitief opent. „Dat we eindelijk gehoord worden. Ga gewoon met ons in gesprek.”

Pretparken

Dinsdag kwamen de kermisvrouwen al in actie bij de Tweede Kamer. Zij deelden kermisbeertjes uit met een noodkreet eraan bevestigd. Klein lichtpuntje was de door de Tweede Kamer aangenomen motie om te onderzoeken of kermissen eerder dan 1 september open kunnen.

Ook komt de branche op de lijst van sectoren die hulp kunnen krijgen van de overheid. Maar de kermisexploitanten lieten direct al weten dat dat geen reden was om de geplande demonstratie op het Malieveld niet door te laten gaan. „We hebben een voet tussen de deur, maar willen de aandacht vasthouden”, stelt Alice van Heuven, die een mobiel kermiscafé beheert.

Bekijk de laatste updates van onze verslaggever: