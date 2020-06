Kermisexploitanten massaal onderweg naar Malieveld

De actie vindt van 11.00 tot 17.00 uur plaats. ,,Ik ben op van de zenuwen”, zegt kermisexploitant Jan Vermolen uit Den Haag. ,,Er zijn zo’n vijfhonderd transporten onderweg uit alle hoeken van het land.”

De kermisexploitanten wilden groots uitpakken met 150 attracties, maar daar stak de gemeente gisteren een stokje voor. Maximaal tien kermisvoertuigen- en attracties zijn toegestaan op de verharde Boorlaan, de rest moet worden geparkeerd bij het stadion van ADO Den Haag.

Staatsbosbeheer, de eigenaar van het Malieveld, staat niet toe dat er juni voertuigen op het Malieveld geplaatst worden vanwege werkzaamheden. Als er toch schade wordt veroorzaakt aan het gras worden de kosten verhaald op de organisatie van de kermisdemonstratie. Een flinke domper voor de kermisexploitanten. ,,We hadden maandag al een vergunning aangevraagd en wilden er een leuke manifestatie van maken met draaiorgels”, zegt Vermolen. ,,Op dit moment, rond tien uur in de ochtend, staat er nog maar eentje. Het Malieveld is sinds 1947 ons werkterrein, dat gaan we echt niet slopen.”

Pretparken

Dinsdag kwamen de kermisvrouwen al in actie bij de Tweede Kamer. Zij deelden kermisbeertjes uit met een noodkreet eraan bevestigd. Klein lichtpuntje was de door de Tweede Kamer aangenomen motie om te onderzoeken of kermissen eerder dan 1 september open kunnen. Ook komt de branche op de lijst van sectoren die hulp kunnen krijgen van de overheid. Maar de kermisexploitanten lieten direct al weten dat dat geen reden was om de geplande demonstratie op het Malieveld niet door te laten gaan. „We hebben een voet tussen de deur, maar willen de aandacht vasthouden”, stelt Alice van Heuven, die een mobiel kermiscafé bestiert.

De kermisexploitanten demonstreren omdat zij het niet eerlijk vinden dat pretparken wel open mogen, maar kermissen niet. De plannen om een kermis te organiseren in lijn met de RIVM-regels liggen volgens de kermisbranche al lang en breed klaar.