’Het wordt voller en drukker in Nederland’

De groei wordt vooral aangejaagd door immigratie. Tot 1 oktober arriveerden er per saldo 87 duizend nieuwkomers. Evenveel als alle inwoners van Heerlen en fors meer dan dezelfde periode vorig jaar (+ 67 duizend). Niet alleen Polen (+8 duizend) ook Indiërs (+6 duizend) droegen per saldo flink bij.

In dit tempo stevent Nederland af op een totale groei van 120 duizend personen. Eerder waarschuwde demograaf Jan Latten in de Telegraaf hier al voor. In absolute aantallen overigens geen record. Rond 2000 nam de bevolking met vergelijkbare cijfers toe. Alleen lag het migratiesaldo fors lager. Vorig jaar bleef de teller op 101 duizend personen steken. Ook grotendeels veroorzaakt door immigratie.

Eerder deze maand legde Thierry Baudet (FvdD) nog een verband tussen stikstofuitstoot en de massale immigratie. Tijdens het stikstofdebat betoogde hij dat de instroom van nieuwkomers ook bijdroeg aan hogere uitstoot. De politicus werd in de Kamer weggehoond. ’Dit hoort niet thuis in dit debat’, vond GroenLinks-voorman Jesse Klaver. Ook CDA’er Geurts vond het ’raar’ dat Baudet dit ’erbij haalde’.

Ook al drukt bijvoorbeeld veelteelt veel zwaarder, toch had Baudet ’enigszins’ een punt, vindt Latten. „Voor elke tienduizend migranten zijn er extra woningen nodig. En woningbouw zorgt nu eenmaal voor stikstofuitstoot.”

Veel bouwprojecten liggen momenteel overigens stil vanwege de verstikkende stikstofregels. Het zorgt voor een nog groter druk op de woningmarkt waar al een schreeuwend tekort is. „Dat wordt voor 2020 geen pretje”, aldus Jan Latten over het nijpende tekort.

Sociale cohesie

De hoogleraar maakt zich echter meer zorgen over de sociale cohesie die door de massale instroom onder druk kan komen te staan. „Want dit is geen incidentele uitschieter meer. Deze trend zet nu al jaren door”, waarschuwt Latten. „Alle prognose zeggen dat het migratiesaldo tot het einde van komend decennium zakt naar 30 duizend per jaar. Maar we stijgen nu naar 100 duizend. Ik zie zo’n sterke daling niet snel gebeuren. Wat betekent dit op langere termijn voor Nederland? Daarover moeten beleidsmakers gaan nadenken”, waarschuwt hij.

Nederland zal volgens de hoogleraar veel sneller dan de meesten denken, de 18 miljoenste inwoner gaan verwelkomen. „Het wordt voller en drukker in Nederland.”