Vedat Y. hoort 4 jaar cel eisen voor poging mensensmokkel in koeltrailer

Door Saskia Belleman Kopieer naar clipboard

DORDRECHT - Ze hadden zich met hun slaapzakken en flesjes water nog maar net geïnstalleerd tussen de lading citroenen, toen de achttien Turken in de koeltrailer op 31 mei vorig jaar tegen de lamp liepen in de haven van Vlaardingen. De chauffeur die hen naar Engeland vervoerde hoorde maandag in de rechtbank van Dordrecht een gevangenisstraf tegen zich eisen van vier jaar.