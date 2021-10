‘Positie magere mannetjes D66 onzeker na kwaadaardige spin’

Luister de nieuwste aflevering van de podcast Afhameren met Wouter de Winther hier, hieronder, of via alle bekende podcast apps zoals Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify:

Uiteraard gaat het over de doorbraak in de formatie. VVD, CDA, D66 en CU gaan onderhandelen over een nieuw kabinet. Inderdaad, dezelfde partijen die in het huidige demissionaire kabinet zitten, dat is gevallen over de toeslagenaffaire.

Informateur Johan Remkes kreeg als opdracht te onderzoeken of een minderheidskabinet mogelijk was, en kwam dus toch uit bij deze partijen. Hoe is het de laatste dagen achter de schermen gelopen? Wie heeft het spel het slimst of het slechtst gespeeld? De Winther geeft zijn analyse.

Er was reuring over de ‘kwaadaardige spin’ vanuit de ‘magere mannetjes’ van D66 over het drankgebruik van Remkes. Volgens De Winther een wel heel vergaande actie, die wellicht consequenties gaat hebben. Ook omschrijft hij hoe de spin tot stand kwam, en is gebracht aan journalisten.

Verder in Afhameren: hoe zullen de onderhandelingen nu verder gaan? Ook komt uitgebreid de situatie bij GroenLinks en PvdA aan bod.