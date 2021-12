Blinde vrouw (77) twee keer beroofd in eigen huis: ’Ze hebben zelfs haar blindengeleidestok meegenomen’

Het 77-jarige slachtoffer werd woensdagavond 30 november rond 22.20 uur in haar woning aangesproken door een man, die haar woning was binnen gedrongen. De vrouw kon de man niet zien omdat ze blind is. De man sprak haar toe en droeg de vrouw op om te blijven zitten. De vrouw pakte haar telefoon en wilde 112 indrukken. De man belette dat en pakte haar telefoon af. De verdachte pakte vervolgens de handtas met daarin enkele persoonlijke eigendomen van de vrouw. Hierna wist hij te ontkomen.

’Walchelijk’

Uit onderzoek bleek dat donderdag 18 november de vrouw ook al slachtoffer is geworden van een insluiping (diefstal) uit haar woning waarbij een kistje met sierraden was weggenomen. Hoewel de vrouw het niet zeker weet, denkt zij dat het om de zelfde dader gaat. De politie heeft ervoor gezorgd dat er nieuwe sloten op de woning van de vrouw zijn gezet, zodat de 77-jarige vrouw vellig in haar huis kan blijven. De impact op de vrouw is erg groot. „Te bizar voor woorden, hoe laag kun je zinken? Hier zijn geen woorden voor, deze mevrouw is zo kwetsbaar en dan doe je dit. Zelfs haar blindengeleider stok is meegenomen. Ik vind het echt walgelijk!”, briest politiewoordvoerder Wim Hoonhout.

De politie schakelt – ondanks dat er geen enkel signalement beschikbaar is - nadrukkelijk de hulp van het publiek in. Getuigen kunnen zich melden bij de politie.