Dansleraar verdacht van verkrachting en aanranding: ’De aandacht leidde tot een pedojacht’

De slachtoffers zijn leerlingen, stagiairs en docenten van Groningen Dance Center (GDC). Het misbruik zou sinds 2015 zijn begonnen en vonden plaats tijdens privésessies, waaronder stretchoefeningen en massages.

A. had een machtspositie ten opzichte van de talentvolle dansers, aldus het OM. Slachtoffers dachten hem nodig te hebben voor onder meer toelating tot een demoteam of een carrière in Amerika. Het OM vindt de verklaringen van de jonge vrouwen betrouwbaar. De aanklager vordert ook een beroepsverbod van vijf jaar, na de celstraf.

A. spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het een complot. Op kleding van een slachtoffer is sperma van A. aangetroffen. A. heeft bekend in 2020 orale seks met haar te hebben gehad, maar die zou vrijwillig zijn geweest. Hij wist naar eigen zeggen niet dat ze 17 jaar oud was.

In 2017 raakte A. al in opspraak binnen GDC, maar toen werden nog geen aangiftes gedaan. Die volgden vorig jaar alsnog na nieuwe incidenten. A. zit sinds september vast. GDC is inmiddels gesloten en telde daarvoor 450 leerlingen.

Deskundigen hebben geen psychische stoornissen bij A. aangetroffen. Hij is volgens hen volledig toerekeningsvatbaar.