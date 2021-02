Verstekeling aangetroffen in landingsgestel vliegtuig Maastricht Airport

De verstekeling was er ernstig aan toe en is met onderkoelingsverschijnselen overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk of het om een man of een vrouw gaat.

De marechaussee is een onderzoek gestart. Mensen verstoppen zich soms in de ruimten van het landingsgestel van een vliegtuig om op die manier een ander land binnen te komen.