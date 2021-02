Man (27) opgepakt voor aanranden van vrouwen in winkels

De zedenpolitie startte een onderzoek nadat meerdere vrouwen melding hadden gedaan dat zij lastiggevallen werden in winkels in Purmerend. Een onbekende man randde de vrouwen voornamelijk tijdens het passeren in nauwe doorgangetjes in de winkels aan. Meerdere slachtoffers hebben inmiddels aangifte gedaan.

De verdachte is woensdagochtend opgespoord, aangehouden en overgebracht naar het politiebureau, zo meldt de politie. De man zit voorlopig vast en zal vrijdag voorgeleid worden aan de rechter-commissaris bij de rechtbank, die beslist over de voorlopige hechtenis van de verdachte.

Mogelijk meer slachtoffers

Het onderzoek naar de aanrandingen gaat ondertussen door. De zedenpolitie sluit niet uit dat andere vrouwen ook het slachtoffer zijn geworden van deze man. Zij worden opgeroepen zich te melden bij de zedenpolitie.

