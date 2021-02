Britse vrouw (30) stiekem ziekenhuis in: ’Overheid liegt’

De anti-vaxxer, fitnessinstructeur en moeder van twee toog onder meer naar een ziekenhuis in Chichester. Daar deed ze zich voor als verslaggever om binnen te komen. Ook elders deed ze dat, ondanks waarschuwingen van de politie.

Eenmaal in het ziekenhuis maakte ze lukraak foto’s van rustige gangen, maar het blijkt volgens Britse media helemaal niet te gaan om de afdeling waar coronapatiënten worden verzorgd. De vrouw mag nu in geen enkel Brits ziekenhuis voet meer zetten, tenzij Dean zelf in een noodsituatie verkeert.

Nu de blonde dertiger uit Portsmouth bij de autoriteiten door de mand is gevallen, heeft ze in ieder geval een coronaboete van tweehonderd pond gekregen. Er wacht haar mogelijk nog meer juridische vervolging. Volgens de Britse politie verspreidt de vrouw nepnieuws en is het vooral een belediging voor zorgpersoneel. „Mensen die zeggen dat Covid-19 een hoax is, moeten snel opgroeien”, reageerde premier Boris Johnson.

Dean schreef op Facebook, vergezeld met de misleidende foto’s, dat de overheid ’liegt’ en dat mensen hun ’televisie uit moeten zetten’ en zelf op onderzoek uit moeten gaan. Ze riep haar volgers ook op om zorginstellingen binnen te gaan en beelden te maken om te controleren hoe druk het is.

Ook in Nederland was er eerder sprake van soortgelijke oproepen. Zo klaagde een Brabants ziekenhuis vorig jaar dat het meerdere malen werd gebeld door mensen die ook geloofden dat het coronavirus een en al doorgestoken kaart is. Daarnaast werden diverse keren mensen bedreigd die te wachten stonden in een teststraat, zoals in Eindhoven.