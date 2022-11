Geen vervolging in één zaak mogelijk misbruik bij The Voice, rest onderzoek loopt nog

Sinds eind april wordt onderzoek gedaan naar mogelijke zedenfeiten gepleegd door vier personen rond het programma.

Tegen één persoon was aangifte gedaan van onzedelijke betasting en een zoen op de mond. „Na zorgvuldige bestudering van het onderzoeksdossier en intern overleg is door de officier van justitie besloten in de betreffende zaken geen vervolging in te stellen tegen de verdachte. Er is geen bewijs gevonden dat de aangiften ondersteunt”, meldt het OM dinsdag.

Het OM verwacht niet eerder dan begin volgend jaar de andere onderzoeken af te ronden.