LIVE | Transportvliegtuig met 9 Nederlanders vertrokken uit Afghanistan

Volg in dit liveblog de laatste ontwikkelingen in Afghanistan.

Dit zijn de hoofdpunten:

Een van de twee Nederlandse evacuatievliegtuigen in regio rond Afghanistan is kapot

Evacuatievliegtuig met 35 Nederlanders geland op Schiphol

Afghaanse Nederlander in Kabul: ’Taliban zijn begonnen met executies’

Grote frustratie tijdens debat Afghanistan: ’Dit is het raarste debat dat ik ooit heb gehad’

Commentaar: Biden heeft kapitale fout gemaakt

’Snelle opkomst Taliban eenvoudig te verklaren’

16.34 - Transportvliegtuig met 9 Nederlanders vertrokken uit Afghanistan

Een C-130 transportvliegtuig met daarin 79 mensen is vertrokken uit Afghanistan. Op deze vlucht zitten 69 Duitsers en 9 Nederlanders. ,,Er staan vandaag nog meer vluchten gepland van en naar Kabul’’, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken op Twitter.

15.57 - Rusland biedt vliegtuigen aan voor evacuaties Afghanen

Rusland is bereid vliegtuigen te leveren om Afghanen te evacueren uit hun land. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou komt met dat aanbod terwijl westerse landen proberen hun landgenoten uit de hoofdstad Kabul te halen nu de Taliban er de scepter zwaaien. Rusland heeft zijn ambassade in Kabul niet ontruimd en heeft zelf geen evacuaties gepland.

De Russen willen ook Afghanen vervoeren naar landen die hen willen ontvangen en huisvesten, aldus een woordvoerster van het department.

Veel Afghanen die het land willen verlaten hebben moeite om op het vliegveld van Kabul, Hamid Karzai International Airport, te komen. De Taliban hebben controleposten ingericht op toegangswegen naar de luchthaven en laten alleen buitenlanders en soms Afghanen met de juiste reisdocumenten door. Amerikaanse militairen controleren het vliegveld en het Afghaanse luchtruim.

De Taliban lieten opnieuw weten buitenlandse troepen te steunen bij het evacueren van hun landgenoten en zeggen ook Afghanen door te laten naar het vliegveld. „We voorkomen elke vorm van geweld en ruzie tussen Afghanen, buitenlanders en leden van de Taliban”, aldus een functionaris van de fundamentalisten.

Meerdere westerse landen hebben inmiddels landgenoten en Afghaanse tolken en ander personeel geëvacueerd. De Duitse bondskanselier Angela Merkel noemde de operatie „zeer complex.” Behalve Duitsers worden zo veel mogelijk Afghaanse medewerkers opgehaald, evenals Afghanen die bescherming nodig hebben, zei ze donderdag.

12.43 - Bedankje voor evacuatie Duitse burgers uit Kabul door Nederland

Duitsland bedankt Nederland voor het evacueren van 69 Duitse staatsburgers uit Kabul woensdagavond. „Hartelijk dank”, aldus het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag in een bericht op Twitter.

De Duitsers spreken van „Europese solidariteit” en zeggen dat Duitsland zich ook blijft inzetten om burgers van „partner-landen” uit Afghanistan weg te halen.

Eerder donderdag meldde het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken al dat woensdagavond „tientallen mensen” konden worden meegenomen door het toestel dat de ambassadeur, een consulair noodteam en 62 militairen in Kabul had afgezet. Enkelen van hen hadden een Nederlands paspoort.

Uit de tweet blijkt dat het Duitse ministerie van Defensie woensdag zelf meer dan tweehonderd mensen wist te evacueren uit het gebied.

11.21 - Kaag roept VS op zo lang mogelijk op luchthaven Kabul te blijven

Voor de grootscheepse evacuaties vanaf de luchthaven van Kabul is het volgens demissionair minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag belangrijk dat het Amerikaanse leger „zo lang mogelijk” daar aanwezig blijft. Kaag gaat de Verenigde Staten daar samen met een aantal andere landen toe oproepen, zegt ze. „We zijn met alles afhankelijk van wat de Amerikanen doen. Zij hebben de coördinatie met de Taliban.” Duitsland denkt er precies zo over, zegt de minister.

De grootste zorg van het kabinet is nu om „de mensen die we hier naartoe willen halen” zo snel mogelijk in een vliegtuig te krijgen, zo maakte Kaag duidelijk. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, gezien de chaos rond de luchthaven van Kabul.

Nederland heeft 62 militairen naar Kabul gestuurd om de evacuaties te bespoedigen. Deze commando’s en mariniers gaan de luchthaven niet af, want de wegen daar naartoe staan onder controle van de Taliban, zei demissionair minister van Defensie Ank Bijleveld. Mensen die het land uit mogen met een Nederlands Defensietoestel, moeten dus op eigen gelegenheid naar het vliegveld zien te komen. Dat is afgelopen nacht gelukt, zegt Bijleveld. „We doen er alles aan om mensen in het vliegtuig te krijgen.”

10.55 - Doden bij protest tegen Taliban volgens ooggetuigen

Bij een protest op de onafhankelijkheidsdag van Afghanistan in de noordoostelijke provinciehoofdstad Asadabad zijn donderdag doden gevallen nadat Talibanstrijders het vuur hadden geopend. Het is niet duidelijk of er mensen zijn geraakt of dat er doden vielen als gevolg van de paniek en het gedrang. De betogers voerden de nationale vlag mee in de stad die ongeveer 100 kilometer ten oosten van de hoofdstad Kabul ligt.

Op Twitter wordt er ook uit onder meer de hoofdstad melding gemaakt van groepen Afghanen die met de nationale zwart-rood-groene vlag lopen te zwaaien. Het zou een protest zijn tegen de Taliban die een witte vlag hebben met in het zwart geschreven de islamitische geloofsbelijdenis. Een website van de Taliban heeft donderdag verkondigd dat de officiële naam van het land Islamitisch Emiraat Afghanistan is. Dat is dezelfde naam als onder de terreur van de Taliban in de jaren 1996-2001. In die jaren was ook de witte Talibanvlag de nationale vlag.

Volgens recente meldingen is er in het noordoosten verzet tegen de Taliban. De bergachtige regio Panjshir ten noordoosten van Kabul is niet in handen van de Taliban gevallen. Ahmad Massoud, zoon van een beroemde strijder tegen de Taliban tijdens het schrikbewind, heeft via de Washington Post de VS om wapens gevraagd om de strijd aan te gaan tegen de Taliban. Die vermoordden zijn vader Ahmed Shah Massoud in 2001. Hij werd de Leeuw van Panjshir genoemd en voorkwam dat de Taliban delen van het noorden innamen. Ahmed Massoud zegt dat Amerika nog steeds het arsenaal van de democratie kan zijn en dat hij „in de Panjshir in zijn vaders voetstappen wil treden, maar we hebben wapens, munitie en bevoorrading nodig.”

Het is donderdag 102 jaar geleden dat Afghanistan formeel onafhankelijk werd van het Britse Rijk. De zwart-rood-groene nationale vlag stamt uit de jaren twintig en de kleurencombinatie zou zijn ingevoerd door de toenmalige koning Amanullah I (1892-1960),die de Duitse driekleur zo mooi vond. Het land is sinds 1973 geen monarchie meer en heet momenteel officieel de Islamitische Republiek Afghanistan.

09.14 - Twaalf doden in chaos luchthaven, baby door hek aan militair gegeven

Er zijn al twaalf mensen om het leven gekomen in de chaos op en rond de internationale luchthaven van Kabul. Sommigen zijn doodgeschoten en er zijn mensen die in het gedrang bekneld raakten. De nieuwe machthebbers in Afghanistan, de Taliban, hebben dit bekendgemaakt. Ze dringen erop aan dat iedereen die geen reisdocumenten heeft om te vertrekken, niet naar de luchthaven gaat.

Talrijke Afghanen proberen het vliegveld binnen te komen in de hoop op een vlucht uit het land. Amerikaanse troepen en Talibanstrijders proberen ze weg te houden. Volgens de Britse minister van Defensie, Ben Wallace, kunnen er geen minderjarigen zonder begeleiding geëvacueerd worden. Hij reageerde op beelden van een wanhopige moeder die een baby door een hek heen aan een militair toestopt.

Volgens Wallace werd een ander kindje over een muur getild omdat haar familie uit de meute was gehaald. Britse militairen onder zeer zware omstandigheden hun werk doen, stelt Wallace. „Ze moeten omgaan met wanhopige Afghanen die maar een ding willen: het land uit.”

De Amerikaanse regering heeft woensdag geklaagd dat de Taliban mensen die naar het vliegveld gaan tegenhouden. De Taliban zouden hun beloftes om mensen te laten gaan die met de VS of bondgenoten hebben gewerkt, niet nakomen. President Joe Biden heeft in een vraaggesprek met ABC na enig aandringen van de ondervrager aangegeven dat de evacuatiemissie toch langer kan duren dan gepland. Hij wilde die 31 augustus afronden, maar als er dan nog Amerikanen zijn, dan blijven we, zei Biden uiteindelijk. De VS moeten tussen de 10.000 en 15.000 landgenoten evacueren. Hij zei dat er ook nog 50.000 tot 65.000 Afghanen met gezinnen weg willen.

Maandag brak een menigte door de afzettingen heen. De toestand lijkt te stabiliseren en de Amerikaanse autoriteiten hebben donderdag laten weten dat de burgerluchtvaart weer gebruik kan maken van de luchthaven. De evacuaties van vooral buitenlanders die in Afghanistan waren, worden vooralsnog uitgevoerd met militaire vliegtuigen. Op het vliegveld zijn 4500 Amerikaanse militairen om de evacuaties mogelijk te maken. De VS controleren het luchtruim boven Afghanistan.

08.30 - Biden: troepen blijven tot alle Amerikanen weg zijn

De Amerikaanse troepen blijven ook na 31 augustus in Afghanistan als voor die tijd niet alle Amerikanen geëvacueerd zijn. Dat zei President Biden in zijn eerste interview sinds de val van Kabul. Biden stelde eerste 31 augustus als deadline. Voor die tijd wilde hij alle Amerikaanse troepen weghebben.

Biden benadrukte dat de Amerikanen er alles aan zullen doen om elke Amerikaan die geëvacueerd wil worden voor de deadline het land uit te krijgen. Maar als dat niet lukt dan blijven de troepen. „Als er nog Amerikaanse burgers zijn, dan blijven we om hen ook weg te krijgen”, zei Biden in zijn interview voor TV-zender ABC News.

Er wordt geschat dat er op dit moment nog zo’n tien tot vijftienduizend Amerikaanse burgers in Afghanistan zijn. Een deel daarvan zit buiten Kabul. Er komen berichten binnen dat de Taliban reizigers tegenhoudt. Het Pentagon waarschuwde eerder vandaag dat zij niet de capaciteit hebben om die burgers allemaal op te halen. Er zouden nu krap vijfduizend militairen in Kabul zijn, en die zijn nodig om het vliegveld van Kabul te bewaken.

De Amerikaanse president Joe Biden. Ⓒ EPA

Biden was terughoudender over de vraag of ook alle Afghanen die de Amerikanen geholpen hebben het land uit moeten zijn voordat de legermacht verdwijnt. „We willen iedereen weghalen die weg kan en die zou wegmoeten”, was Bidens ontwijkende antwoord. Volgens Biden zijn er op dit moment vijftigduizend tot vijfenzestigduizend Afghanen die het land moeten verlaten.

Biden herhaalde nog eens dat hij vindt dat hij het terugtrekken uit Afghanistan goed had aangepakt. Volgens hem was chaos daarbij onvermijdelijk. „Ik denk niet dat er een manier is om dat land te verlaten zonder dat er chaos ontstaat.” In de Amerikaanse media is veel kritiek op de president na de onverwacht snelle opmars van de Taliban en de chaotische taferelen die daarop volgden op het vliegveld van Kabul.

07.06 - Commerciële vluchten welkom in Kabul, na toestemming Defensie

Commerciële luchtvaartmaatschappijen kunnen weer naar de internationale luchthaven van Kabul vliegen, maar moeten daarvoor wel eerst toestemming van het Amerikaanse ministerie van Defensie krijgen. Het luchtruim was de afgelopen dagen alleen toegankelijk voor militaire toestellen, maar de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA geeft lijnvluchten weer een kans om in Afghanistan te landen.

De FAA roept Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen die geen toestemming van het ministerie van Defensie hebben echter op het luchtruim boven Afghanistan volledig te mijden. Er zijn namelijk nauwelijks luchtverkeersleiders actief en het Afghaanse luchtruim wordt dus niet meer gecontroleerd. Daarnaast leiden „de activiteiten van militanten en extremisten” tot gevaarlijke situaties, meldt de FAA.

United Airlines, een van de weinige Amerikaanse vervoerders die normaliter over het gebied vliegt, had maandag al aangekondigd niet meer over Afghanistan te vliegen. Ook KLM mijdt het luchtruim boven Afghanistan voorlopig omdat het te gevaarlijk is.

Een woordvoerder van het Witte Huis vertelde dat er woensdag door Amerikaanse militairen zo’n 1800 mensen uit Afghanistan geëvacueerd zijn. In totaal hebben de Verenigde Staten bijna 6000 mensen in Kabul opgehaald. Het is niet duidelijk of het Amerikaanse leger daadwerkelijk commerciële luchtvaartmaatschappijen gaat inzetten bij de evacuaties.

06.45 - Media: tolk die op evacuatievlucht wachtte neergeschoten in Kabul

Een Afghaanse tolk die voor het Australische ministerie van Defensie heeft gewerkt en wachtte op een evacuatievlucht om Kabul te verlaten, is op weg naar het vliegveld neergeschoten. Volgens Australische media werd de man dinsdagnacht (lokale tijd) in zijn been geraakt door een Taliban-strijder.

Er zijn meerdere berichten over geweld en chaos buiten de luchthaven, waar mensen moeite schijnen te hebben om controleposten van de Taliban te passeren. Buitenlandse media melden dat de Taliban alleen buitenlanders en geen Afghanen doorlaten. Op beelden op sociale media is te zien hoe er buiten het vliegveld geschoten wordt. Een correspondent van ABC News meldt dat er „meer chaos dan ooit” is op de wegen richting het vliegveld, dat momenteel door Amerikaanse militairen beveiligd wordt.

04.45 - Nederlandse ambassadeur en noodteam arriveren in Kabul

Een vervangend Nederlands ambassadeteam is woensdag aangekomen in de Afghaanse hoofdstad Kabul, laat demissionair minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) weten op sociale media. Het gaat om de ambassadeur, een consulair noodteam en 62 militairen voor bescherming. De groep moet op het vliegveld evacuaties naar Nederland mogelijk gaan maken.

Volgens Kaag is het ambassadeteam dat wordt afgewisseld inmiddels terug op Nederlandse bodem. Het Nederlandse personeel van de ambassade in Kabul verliet Afghanistan maandagavond onder grote druk. Het nieuwe team moet meer mensen in veiligheid gaan brengen, waaronder het lokale Afghaanse ambassadepersoneel.

Het Nederlandse ambassadepersoneel werd in de nacht van zaterdag op zondag naar het vliegveld gestuurd wegens dreigend gevaar. Ze moesten volgens Kaag zo snel vertrekken, dat het lokale Afghaanse personeel niet kon worden ingelicht. Die medewerkers troffen zondag een verlaten ambassade aan.