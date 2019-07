’Niemand begrijpt wat je doormaakt’

Ⓒ DIJKSTRA, ROEL

Ruim twee jaar geleden stapt Mike van Veen (40) uit Krimpen aan den IJssel onvrijwillig met zijn gezin in de achtbaan die neuroblastoom veroorzaakt. Zoon Jake (6) blijkt net voor zijn vierde verjaardag een tumor in zijn buik te hebben. Afgelopen weekend stapte Mike met zijn zoon en dochter in een achtbaan in Disneyland Parijs. Dat had hij beloofd toen zijn zoon voor de zoveelste keer uit narcose kwam.