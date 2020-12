Mondkapjesweigeraar de cel in na ruzie bij benzinepomp

Volgens de politie zou hij gescholden en gedreigd hebben tegenover de pompbediende.

De persoon in kwestie is aangehouden door agenten. „Dat wordt een enkeltje cellencomplex”, twittert de meldkamer Arnhem-Nijmegen van de politie Oost-Nederland.

Weet u meer? Dan komen we graag met u in contact. Stuur uw verhaal naar onze whatsapp tiplijn. Of zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952