Peking wil internationale banden weer aanhalen China gooit het roer om: ’Hopen dat het ergste voorbij is’

Door Cindy Huijgen Kopieer naar clipboard

Een stelletje schaft alvast de traditionele rode lantaarns aan voor de viering van het Chinese Nieuwjaar dat op 22 januari begint. Ⓒ foto EPA

Peking - In China vindt dit weekend de jaarwisseling plaats en de Chinese regering lijkt het roer om te gooien in het jaar van het konijn. De coronamaatregelen zijn verleden tijd, Peking zet volop in op economische groei en president Xi Jinping gaat de geopolitieke banden met vriend en vijand aanhalen om het land uit zijn isolatie te trekken.