Nieuwe tegenslag voor premier Johnson: vertrouweling stapt op

Volgens het Britse tijdschrift The Spectator waren Johnsons uitlatingen over de sociaaldemocratische oppositieleider Keir Starmer de druppel. In een debat in het parlement had de premier zijn rivaal Starmer verweten dat die destijds in diens functie bij justitie de roemruchte Britse seksmisdadiger en BBC-presentator Jimmy Savile had laten lopen.

Johnson oogstte met zijn uithaal meteen forse kritiek, ook uit eigen kring. Het werd vergeleken met het gedrag van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump. Al lang staat vast dat Starmer als hoofd van de openbaar aanklagers niet betrokken was bij het besluit Savile, die in 2011 stierf, niet te vervolgen.

Mirza had tevergeefs excuses geëist voor de aanval van Johnson, aldus The Spectator.