Premier Johnson ’heeft alles onder controle’

Integendeel, Johnson reorganiseert in de roerige tijd en hij heeft vrijdag afscheid genomen van drie medewerkers die in goed overleg hun functie hebben neergelegd. En hij heeft ze voor hun werk bedankt.

De premier ligt al geruime tijd onder vuur over een reeks borrels en feestjes in regeringscentra of ambtswoningen tijdens strenge lockdowns. Vier naaste medewerkers hebben donderdag hun ontslag ingediend, inclusief de belangrijke adviseur en stafchef Dan Rosenfield. De stafchef is geen gekozen ambtsdrager, maar doorgaans een hoge ambtenaar die goede banden met de premier heeft en die geldt als een van de invloedrijkste figuren in Downing Street.

Politieke afgang

Vrijdag legden nog twee medewerkers van Johnson hun functie neer. Minister van Financiën Rishi Sunak uitte ondertussen kritiek op boude en onjuiste uitspraken van Johnson over oppositieleider Keir Starmer. Britse media zien in Sunaks kritiek en ’de uittocht’ van mensen in de naaste omgeving van de premier het einde van Johnsons premierschap naderen. Johnson staat bovendien de uitslag van een politieonderzoek te wachten naar schendingen van coronaregels tijdens feestjes. Dat zou kunnen leiden tot boetes en een politieke afgang.

De bijna 360 conservatieve parlementariërs in het Lagerhuis kunnen in meerderheid de premier vervangen door een andere conservatief, zonder dat er verkiezingen komen.