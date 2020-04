RIVM: groei coronapatiënten vlakt af

Ook voor opnames op de intensive care is niet langer sprake van een alsmaar toenemende groei, al moet de piek in de opnames hier nog komen, vermoedelijk over een maand. Ook de besmettingsgraad lijkt flink te dalen door de genomen maatregelen.

Van Dissel was voorzichtig: het gaat nog om indicaties. Bovendien: de afvlakking blijft alleen maar als we ons aan de maatregelen blijven houden. Van Dissel herhaalde daarom de woorden die premier Rutte dinsdag sprak: „Hou vol!.”

Dinsdag verlengde het kabinet de duur van de maatregelen om het virus in te dammen van 6 naar naar 28 april. Dat betekent dat onder meer scholen, kappers, sportscholen en de horeca langer dicht blijven.

Daarnaast gaat de zorg drastisch op de schop zodat vóór aanstaande zondag het aantal ic-bedden kan worden opgeschroefd van 1.600 naar 2.400 stuks.

Door extra laboratoria vrij te maken voor het testen op corona kan het aantal testen flink omhoog. Voor het zorgpersoneel is dat belangrijk. Tot dusverre was het vooral ziekenhuispersoneel dat op corona kon worden getest. Binnenkort wordt dat uitgebreid naar zorgpersoneel dat buiten de ziekenhuizen werkt, zoals de thuiszorg, huisartsenzorg en GGZ.

