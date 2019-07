Verkeer in en rond Nijmegen loopt vast

In Nijmegen zijn de belangrijkste doorgaande wegen afgesloten voor het wandellegioen. Daardoor loopt het verkeer in de stad ook vast. De organisatie van de Vierdaagse en de Vierdaagsefeesten roepen via sociale media dringend op de auto te laten staan.

Er rijden extra en langere treinen naar Nijmegen. Die zitten volgens de vervoerders ook erg vol. De indruk is dat er dit jaar zeer veel bezoekers naar de Vierdaagse en de feesten komen. De extra treinen en bussen blijven tot zaterdagochtend vroeg rijden om de feestvierders ook weer naar huis te brengen.

